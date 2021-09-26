Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haber | MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

 Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Haber: Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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