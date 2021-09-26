Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin bir saldırı teşebbüsü daha akamete uğratıldı. Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.
Son dakika haber | MSB: Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Son dakika haber... Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.