Barış Pınarı bölgesinde 6 havan imha edildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan 6 adet havan mühimmatının imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan 6 adet havan mühimmatının imha edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen PKK/YPG'li teröristlerce masum sivilleri hedef alacak şekilde yaşam alanlarına tuzaklanan 6 adet havan mühimmatı, her türlü emniyet tedbiri alınarak METİ Timimiz tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi" denildi.

(İHA)

Kaynak: İHA