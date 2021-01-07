Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
07.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:38
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklama, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.
Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer