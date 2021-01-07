Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

07.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:38
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklama, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla teröristlerin saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarda 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırılara izin vermedik, vermeyeceğiz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Meghan Markle
Spor Metin Oktay Fatih Terim Cüneyt Çakır İsmail Kartal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Çocuk Bursa Kongre Washington
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.1.2021 14:38:27. #1.15#
title