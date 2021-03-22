Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

22.03.2021 11:27 | Son Güncelleme: 22.03.2021 11:35

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. MSB tarafından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Böylece Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından son 3 günde Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 35 oldu" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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