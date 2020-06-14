- Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

- Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimlerinin önlendiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: İHA