Barış Pınarı bölgesinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı
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Barış Pınarı bölgesinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı

28.12.2020 12:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:20
Barış Pınarı bölgesinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlerin yeri insansız hava araçlarıyla tespit edilirken bölge Fırtına obüsleri ile vuruldu.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda teröristlerin yeri insansız hava araçlarıyla tespit edilirken bölge Fırtına obüsleri ile vuruldu. Sonrasında komando birlikleri operasyon düzenledi.

Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Mushayrifah bölgesinde insansız hava araçlarıyla yapılan keşif gözetleme faaliyeti sırasında sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist grubu belirlendi.

Bunun üzerine hemen harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilk olarak bölgeye top atışları gerçekleştirdi. Yerli üretim Fırtına obüsleri ile yapılan "nokta atışlarını" obüsler takip etti.

Sonrasında bölgeye komando birlikleri sevk edildi.

Yapılan operasyonun ardından 20 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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