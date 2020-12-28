Barış Pınarı bölgesinde 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığınca, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan 20 PKK/YPG'li teröristin etksiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan ve operasyondan görüntülere de yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan PKK/YPG'li teröristleri etkisiz hale getirmeye devam ediyor. Bölgeye saldırı amacıyla güneyden sızma girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li terörist daha komandolarımızın başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan