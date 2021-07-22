Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı düzenledi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı düzenledi.
Teröristlere kara ateş destek vasıtaları ile anında karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 teröristi etkisiz hale getirdi.
Barış ve huzur ortamını bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG, işgal altında tuttuğu bölgelerden Barış Pınarı Harekatı sınırları içindeki yerleşimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı