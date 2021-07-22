Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı
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Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı bölgesine yönelik havan saldırısı düzenledi.

Teröristlere kara ateş destek vasıtaları ile anında karşılık verildi. Terör hedeflerini tam isabetle vuran Mehmetçik, saldırıyı gerçekleştiren 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Barış ve huzur ortamını bozmak isteyen terör örgütü PKK/YPG, işgal altında tuttuğu bölgelerden Barış Pınarı Harekatı sınırları içindeki yerleşimlere zaman zaman saldırılar düzenliyor.

Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı
Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı
Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı
Barış Pınarı Bölgesi'ne saldırı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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