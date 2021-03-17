Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şefkat eli

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı video

Mehmetçik'in askeri araçlarla okula gelişi

Öğrencilere hediyelerin dağıtılması ANKARA - Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şevkat eli.

Onları kardeş biliyor, seviyor, önemsiyor ve onlara saygı duyuyoruz. Dünyaya gözlerini açtıklarında kendilerini bir savaşın ortasında bulsalar bile çizgi film izleyip minik yüreklerinde mutluluğu yaşamak onların da hakkı. Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize selam olsun!

Kaynak: Anadolu Ajansı