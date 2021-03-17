Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şefkat eli
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Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şefkat eli

17.03.2021 22:40 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:45

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı video Mehmetçik'in askeri araçlarla okula gelişi Öğrencilere hediyelerin dağıtılması ANKARA - Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şevkat eli.Onları kardeş biliyor, seviyor, önemsiyor ve onlara saygı duyuyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı video

Mehmetçik'in askeri araçlarla okula gelişi

Öğrencilere hediyelerin dağıtılması ANKARA - Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şevkat eli.

Onları kardeş biliyor, seviyor, önemsiyor ve onlara saygı duyuyoruz. Dünyaya gözlerini açtıklarında kendilerini bir savaşın ortasında bulsalar bile çizgi film izleyip minik yüreklerinde mutluluğu yaşamak onların da hakkı. Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimize selam olsun!

Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şefkat eli
Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şefkat eli
Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şefkat eli
Barış Pınarı Bölgesi'nde Mehmetçik'in şefkat eli

Kaynak: Anadolu Ajansı

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