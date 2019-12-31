Barış Pınarı Bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü
Haberler » Güncel » Barış Pınarı Bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü - Haber

Barış Pınarı Bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların, Türkiye sayesinde okullarına geri döndüğünü duyurdu.

31.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:04
Barış Pınarı Bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların, sayesinde okullarına geri döndüğünü duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor denildi. Paylaşılan videoda ise Türk askerinin Suriyeli öğrencilere hediye dağıtması ve öğrencilerin Türk askerine teşekkür etmesi yer aldı.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler