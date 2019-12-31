Barış Pınarı Bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü

31.12.2019 09:09 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:09

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların, Türkiye sayesinde okullarına geri döndüğünü duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor" denildi. Paylaşılan videoda ise Türk askerinin Suriyeli öğrencilere hediye dağıtması ve öğrencilerin Türk askerine teşekkür etmesi yer aldı.

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ANKARA, -

Kaynak: DHA