Barış Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

Türk gazeteci ve yazar Barış Pehlivan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Barış Pehlivan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Barış Pehlivan hayatı hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Barış Pehlivan (10 Temmuz 1983, İstanbul), Türk gazeteci ve yazardır. Türkiye siyasetine dair araştırma haberleriyle ve kitaplarıyla bilinir. Peki Barış Pehlivan nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

BARIŞ PEHLİVAN KİMDİR?

Barış Pehlivan (10 Temmuz 1983, İstanbul), Türk gazeteci ve yazardır. Türkiye siyasetine dair araştırma haberleriyle ve kitaplarıyla bilinir. Gazetecilik faaliyetlerinden dolayı hakkında birçok kez dava açıldı. Bu davalar kapsamında 2011 ve 2020 yıllarında cezaevine girdi.

Barış Pehlivan doğum tarihi : 10 Temmuz 1983

Barış Pehlivan kaç yaşında : 37 yaşında

Barış Pehlivan mesleği ne : Gazeteci ve yazar

Barış Pehlivan nereli : İstanbul doğumlu

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu. 2004 yılında Leman Dergi Grubu'na bağlı kültür sanat dergisi Kaçak Yayın'da muhabirlik yaptı. CNN Türk televizyon kanalında yayınlanan 'Paranın Seyir Defteri', 'Şair Ceketli Çocuk: Kazım Koyuncu', 'Nohut Oda Bakla Sofa' adlı belgesellerde sırasıyla asistanlık, yönetmen yardımcılığı ve editörlük görevlerinde bulundu. 5N1K programı için "Yabancılara Toprak Satışı", "Şah Mesud Suikastı" gibi dosya ve haberlere imza attı. Karşı gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Haberleri ve kitapları nedeniyle birçok kez yargılandı, cezaevine girdi.

Türkiye'nin en önemli gazetecilik ödüllerine layık görüldü. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'ni yapıyor. 2007 yılından beri Odatv.com haber sitesinin Genel Yayın Yönetmenliğini sürdürüyor.

2005–2010 yılları arasında CNN Türk için Oradaydım belgeselini hazırladı. Oradaydım belgeselinde; Türkiye'nin yakın tarihine yansıyan 250'den fazla olayı tanıklarıyla ekrana taşıdı.

Barış Terkoğlu ile birlikte Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler, Mahrem ve Metastaz adlı araştırma kitaplarına imza attı. Üç kitap da yayınlandıkları dönemde çok tartışıldı ve uzun süre en çok satanlar listesinde yer aldı.

BARIŞ PEHLİVAN YAZDIĞI KİTAPLAR

Sızıntı: Wikileaks'te Ünlü Türkler (2012), Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığı kitaptır.

Mahrem: Gizli Belgelerde Türkiye'nin Sırları (2015), Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığı kitaptır.

Metastaz (2019), Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığı kitaptır.

Metastaz 2 Cendere (2020), Barış Terkoğlu ile birlikte yazdığı kitaptır.