Barış Pehlivan'ın ifadesi alındı; erişim engeli getirilen Odatv YouTube'da devam edeceğini açıkladı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından internet sitesine erişim engeli getirilen Odatv, yayın hayatına YouTube kanalı üzerinden devam edeceğini duyurdu. Öte yandan Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın Odatv'de yayımlanan habere ilişkin "şüpheli" olarak ifadesi alındı.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından internet sitesine erişim engeli getirilen Odatv, yayın hayatına YouTube kanalı üzerinden devam edeceğini duyurdu.
Odatv sosyal medya hesaplarından cuma günü yapılan açıklamada, "YouTube kanalı üzerinden yayınlarımız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. Euronews.com'da Görüntüle