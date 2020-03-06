Barış Pehlivan'a tutuklama talebi
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Barış Pehlivan'a tutuklama talebi

Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni Barış Pehlivan, savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

06.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:32
Barış Pehlivan'a tutuklama talebi

Odatv'de yayınlanan bir haber nedeniyle ifadeye çağrılan genel yayın yönetmeni , savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.


Odatv'de yayınlanan MİT mensubunun cenaze görüntülerinin yer aldığı habere ilişkin Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, ifade vermek üzere sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.


Odatv Sorumlu Müdürü Barış Terkoğlu ile muhabir Hülya Kılınç'ın tutuklandığı soruşturma kapsamında yaklaşık 3 saat ifade veren Pehlivan, savcılıkça 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Kanunu'nun 27.maddesi gereği, 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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