"Barış Oyuncağı Projesi"yle yapılan oyuncaklar Suriyeli çocuklara hediye edildi

OSMANGAZİ, BURSA (AA) - Bursa'da, 10 okulun katılımıyla gerçekleştirilen "Barış Oyuncağı eTwinning Projesi" kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan oyuncaklar, Suriyeli öğrencilere armağan edildi.

Osmangazi Cavit Çağlar İlkokulu ile Bursa'da toplam 9, Isparta'da bir okulun katıldığı proje çerçevesinde, geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak öğrenciler tarafından oyuncaklar hazırlandı.

Cavit Çağlar İlkokulunun girişinde sergilenen oyuncaklar, daha sonra okulda eğitim gören Suriyeli öğrencilere hediye edildi.

"Barış Oyuncağı eTwinning Projesi"nin yürütücülerinden sınıf öğretmeni Meltem Sultan Gürler, yaptığı açıklamada, projeyle savaştan kaçıp gelen öğrencilere yalnız olmadıklarını göstermeyi ve onların psiko-sosyal yönden güçlenmelerini desteklemeyi amaçladıklarını söyledi.

Bu amaçla okuldaki öğrencilerin atık malzemelerle oyuncaklar yaptığını belirten Gürler, "Öğrencilerin yaptıkları oyuncaklar okulda sergilendikten sonra Suriyeli öğrencilere hediye edildi. Çocukların ortak dili oyuncaklar ile iki tarafın arkadaşlık ilişkilerini güzelleştirmek, iyileştirmek, sevgi-saygı ve empatiyle onları daha iyi anlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu projenin amacına ulaştığını görüyorum." diye konuştu.