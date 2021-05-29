Barış Murat Yağcı: 'Nisbar' bitti, bunun geri dönüşü yok!
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Barış Murat Yağcı: 'Nisbar' bitti, bunun geri dönüşü yok!

Barış Murat Yağcı: 'Nisbar' bitti, bunun geri dönüşü yok!
Hürriyet - Haberler | Magazin

Hürriyet YouTube kanalında Gence'nin sorularını yanıtlayan Yağcı, annesinin gençliğinde şiddet görüp evden kaçtığını söyledi: "Annem, ailesi ve kocası tarafından hatalar ve yanlışlarla yönetilmiş.

Hürriyet YouTube kanalında Gence'nin sorularını yanıtlayan Yağcı, annesinin gençliğinde şiddet görüp evden kaçtığını söyledi: "Annem, ailesi ve kocası tarafından hatalar ve yanlışlarla yönetilmiş. Zamanında şiddet görmüş. Almanya'dan Türkiye'ye 'Sana okul okutacağız' bahanesiyle getirilmiş. Sonra da evden kaçıp öz babamla tanışmış. Orada da geçimsizlik yaşamış. Ben 1 yaşımdayken boşanmışlar. Annem gençliğini yaşayamadı. Bu yaşadıkları birikince de arka arkaya 4 kere kansere yakalandı."

"Survivor" yarışmasıyla tanınan ve yakın zamanda Nisa Bölükbaşı'yla ilişkisini noktalayan oyuncu, "Aşk asla yürütemediğim, bana yanlış yaptıran bir duygudur" dedi.

Yakışıklı olduğunu düşünmediğini belirten Yağcı, genetik bir kemik erime rahatsızlığı yüzünden basketbolu bıraktığını açıkladı.

Kaynak: Hürriyet

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Barış Murat Yağcı: 'Nisbar' bitti, bunun geri dönüşü yok! - Haberler Magazin
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