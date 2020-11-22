Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı Twitter hesabı nedir?
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Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı Twitter hesabı nedir?

22.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.11.2020 18:00
Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı Twitter hesabı nedir?

Oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, son zamanlarda Survivor'daki performansı ve sergilediği tutum ile sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Birce Akalay'ın kuzeni olan Yağcı, İzmir'de doğdu. Barış Murat Yağcı boyu kaç? Barış Murat Yağcı sevgilisi kim, Nisa Bölükbaşı ile sevgili mi?

Barış Murat Yağcı, Uluslararası İlişkiler eğitimi aldı ve ardından Spor Yönetimi bölümünü tamamladı. Efes Pilsen Spor Kulübünde basket oyuncusu olarak oynadı. Best Model of Turkey'de ise birincilik elde etti. Barış Murat Yağcı kaç yaşında?

BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

Yağcı, 1991 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Sonrasında Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimini sürdürdü. Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynadı. Sakatlandıktan sonra basketbol hayatını sonlandırdı.

Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik de yaptı ve. Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birinci seçildi ve oyunculuk eğitimi aldı. Oyunculuk kariyerine Kocamın ailesi dizisi ile adım atan Yağcı, ardından Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandırdı. Son olarak Şevkat Yerimdar dizisinde Bora karakterini canlandırdı. Barış Murat Yağcı, oyuncu Birce Akalay'ın kuzenidir.

Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı nereli, kaç yaşında? Barış Murat Yağcı Twitter hesabı nedir?

BARIŞ MURAT YAĞCI BOYU KİLOSU

Barış Murat Yağcı, 195 cm boyunda ve 88 kilodur. Genç yıldız son olarak 2020 Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasına Ünlüler takımıyla dahil oldu.

BARIŞ MURAT YAĞCI TWITTER HESABI

Çok beğenilen oyuncu ve model Barış Murat Yağcı, Twitter hesabını barismrtyagci kullanıcı adıyla kullanmaktadır.

BARIŞ MURAT YAĞCI SEVGİLİSİ KİMDİR?

Survivor yarışmasından sonra Nisa Bölükbaşı ile yakınlaştıkları söylenen Barış Murat Yağcı bir sevgilisi olduğunu doğrulamamıştır.

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