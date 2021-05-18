Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan Nisa Bölükbaşı itirafı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan Nisa Bölükbaşı itirafı!

Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan Nisa Bölükbaşı itirafı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Barış Murat Yağcı, "Survivor" yarışmasında tanışıp Türkiye'ye döndükten sonra aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı'dan ayrıldığı yönünde çıkan iddialara cevap verdi

Yağcı, Bölükbaşı ile ilişkisinin bitmediğini, gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Nisa Bölükbaşı ise geçtiğimiz hafta Instagram sayfasında "Barış ile olan ilişkimizi saygı, sevgi çerçevesinde noktaladık. Kendisine hayatta başarılar diliyorum." açıklamasını yapmıştı.

Yağcı ile Bölükbaşı, geçtiğimiz haftalarda Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan'a giderek deniz tatili yapmıştı.

Bu tatil sonrası bazı konularda fikir ayrılıkları yaşadığı iddia edilen ikilinin ayrıldığı öne sürülmüştü.

Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan Nisa Bölükbaşı itirafı!
Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan Nisa Bölükbaşı itirafı!

Kaynak: Snob Magazin

Ortalık fena karışıyor! Şevval Şahin, kendini güzel bulmayan Demet Akalın'a ateş püskürdü
Ortalık fena karışıyor! Şevval Şahin, kendini güzel bulmayan Demet Akalın'a ateş püskürdü
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozunu paylaştı
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozunu paylaştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Ceyda Düvenci Mehmet Ali Erbil Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Barış Murat Yağcı'dan şaşırtan Nisa Bölükbaşı itirafı! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 12:48:29. #1.14#

title