Barış Murat Yağcı'dan Cemal Can Canseven'e fotoğraflı cevap
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Barış Murat Yağcı'dan Cemal Can Canseven'e fotoğraflı cevap

Barış Murat Yağcı'dan Cemal Can Canseven'e fotoğraflı cevap
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Survivor 2020' yarışmasının ikincisi Barış Murat Yağcı ile birinci Cemal Can Canseven arasında polemik savaşı sürüyor. İkili, Instagram'dan birbirine gönderme yapıyor. İşte detaylar...

Barış Murat Yağcı ile Cemal Can Canseven, arasındaki polemik devam ediyor. Geçtiğimiz sene 'Survivor' yarışmasından ikinci olan Yağcı, bir röportajında Canseven için, "Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir 'Survivor' değil" demişti. Ayrıca Yağcı kitabında, "Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor" diyerek, göndermede bulunmuştu. Bu açıklamaların arından Canseven'den Instagram'dan 'Survivor' yarışmasındaki tanıtım video'sunu paylaşarak, "Ne bu tantana? ben her şeyi söylemiştim zaten en başından" karşılığını vermişti.

Yağcı ise Canseven'in bu açıklamarının ardından geçtiğimiz sene 'Survivor' yarışmasında kazandığı bir oyun sonrası, yaptığı sus işaretini Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşarak, ikinci defa göndermede bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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