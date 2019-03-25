Barış Manço'yu Anma Konseri

Anadolu rock müziğinin efsane ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, Kayseri'de vefatının 20. yılında düzenlenen konserle anıldı.

Talas Belediyesi tarafından Yamaç Paraşütü İniş Alanında düzenlenen konserde Kurtalan Ekspres Grubu, Barış Manço'nun sevilen eserlerini seslendirdi.

Kurtalan Ekspres'in Gülpembe, Unutamadım, Dağlar Dağlar gibi şarkıları seslendirdiği konser yaklaşık bir saat sürdü.

Melikgazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç, Barış Manço'nun önemli bir sanatçı olduğunu, kendisini rahmetle andıklarını belirtti.

Talas Belediye Başkanı ve Melikgazi Belediye Başkan adayı Mustafa Palancıoğlu ise konseri daha önce düzenlemek istediklerini, ancak Yeni Zelanda'daki katliam nedeniyle bugüne ertelendiğini ifade ederek, Barış Manço'yu rahmetle andıklarını kaydetti.

Kaynak: AA