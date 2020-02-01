Barış Manço'nun ölümünün 21. yıl dönümü: Oğlu Batıkan babasını anlattı
Modern Türk müziğinin gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarından Barış Manço'nun ölümü üzerinden tam 21 sene geçti.
01.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:52
Modern Türk müziğinin gelmiş geçmiş en iyi sanatçılarından Barış Manço'nun ölümü üzerinden tam 21 yıl geçti.
1 Şubat 1999'da evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda eden ünlü sanatçıyı küçük oğlu Batıkan Manço anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com