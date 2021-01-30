Barış Manço, Moda'daki evinde düzenlenen konserle anılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Barış Manço, Moda'daki evinde düzenlenen konserle anılacak

30.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 30.01.2021 17:21
Barış Manço, Moda'daki evinde düzenlenen konserle anılacak

Manço ailesi ve Kadıköy Belediyesi tarafından Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirilen Barış Manço'nun Moda'daki evinde gerçekleştirilecek konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak yapılacak.

Manço ailesi ve Kadıköy Belediyesi tarafından Halkbank'ın desteğiyle müze haline getirilen Barış Manço'nun Moda'daki evinde gerçekleştirilecek konser, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi olarak yapılacak.

Manço'nun ölümünün 22. yılında, pandemi nedeniyle her yıl olduğundan farklı anılacağı konserde Barış Manço ismini yaşatmak üzere kurulan İzmanço ve İlelebet Barış Manço derneklerinden solistler ile piyanoda Barış Manço'ya eşlik etmiş Eser Taşkıran yer alacak.

Barış Manço'nun her ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğrayan ve bu yıl pandemi nedeniyle ziyarete kapalı olan evi ise http://www.barismanco.kadikoy.bel.tr adresinden sunulan sanal turla online olarak gezilebilecek.

Konser 1 Şubat saat 17.00'de Kadıköy Belediyesi'nin Youtube, Facebook ve Twitter hesaplarından yayınlanacak.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Caner Cindoruk Yasemin Özilhan
Spor Serdar Aziz Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Ankara Beşiktaş Başakşehir Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barış Manço, Moda'daki evinde düzenlenen konserle anılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 17:21:56. #1.15#
title