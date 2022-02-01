Barış Manço, ölümünün 23. yılında Tuzla'da yaptırdığı okulda anıldı
AA, Metin Tokgöz - Güncel
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Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden, besteci, TV programcısı Barış Manço, vefatının 23'üncü yılında kendi yaptırdığı okulda anıldı.
TUZLA, İSTANBUL (AA) - Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden, besteci, TV programcısı Barış Manço, vefatının 23'üncü yılında kendi yaptırdığı okulda anıldı.
Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Manço'nun Tuzla'nın Mimar Sinan Mahallesi'nde yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu'nda düzenlenen anma etkinliğinde, sanatçının efsanevi programı Adam Olacak Çocuk canlandırıldı.
Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi'nin tiyatro öğretmeni Muhammed Atalay, Barış Manço kılığına girerken, öğrenciler de sanatçının unutulmaz şarkılarını seslendirdi.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından da yayınlanan program, izleyiciler tarafından ilgi gördü.