Barış Manço, Denizli'de unutulmaz eserleriyle anılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, milyonların gönlünde taht kuran Barış Manço için 23. Yıl Anma Konseri düzenleyecek. Ücretsiz konser 18 Şubat Cuma günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, milyonların gönlünde taht kuran ünlü sanatçı Barış Manço için 23. Yıl Anma Konseri düzenleyecek. Ünlü sanatçı için düzenlenecek anma konseri 18 Şubat 2022 Cuma günü saat 20.30'da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Özay Gönlüm Salonu'nda düzenlenecek anma konserinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Genel Sanat Yönetmeni Hakan Eyiden yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, Solist Mehmet Bacaklı'nın seslendireceği Barış Manço'nun unutulmaz eserlerini sahneye taşıyacak. Ücretsiz anma konserine tüm vatandaşların davetli olduğu ifade edildi. - DENİZLİ