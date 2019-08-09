"Barış Koridoru" Türkiye'den yönetilecek

09.08.2019 09:16

Türkiye ve ABD Suriye'nin kuzeyinde bir "Barış Koridoru" kurulması konusunda anlaştı, koordine ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekat merkezi kurulmasına karar verildi.

Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulmasına ilişkin Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında 3 gün süren görüşmelerin sonunda Türkiye ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurulması konusunda anlaştığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, hafta başında başlayan görüşmelerde üç nokta üzerinde anlaşma sağlandığı belirtildi. Buna göre tarafların vardığı mütabakatta Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek tedbirlerin bir an önce uygulanmasına karar verildiği bildirildi. MBS'nin açıklamasında, "Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de müşterek harekat merkezi kurulmasına" karar verildiği bilgisi yer aldı.

ABD Büyükelçiliği twitter hesabından yapılan paylaşımda mutabakata varılan 3 madde, "Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulması, müteakiben, Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır" şeklinde ifade edildi.

Türkiye, güvenli bölgenin 30-40 kilometrelik derinlikte olmasını isterken ABD'li yetkililer görüşmelerde 14 kilometrelik bir bölge önerdi. Türkiye, YPG/ PYD'nin buradan tamamen çıkarılması, ellerindeki ağır silahların toplanması ve bölge dışına çıkarılmasını istiyordu. MSB tarafından yapılan açıklamada, bölgenin hatları ve derinliği ile PYD konusunda izlenecek yol haritasına ilişkin bilgi verilmedi.

Güvenin tesis edildiği Suriye'de nüfus arttı

Kilis, Gaziantep ve kısmen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında Afrin bulunuyor. 20 Ocak 2018'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatıyla terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Afrin'in nüfusu yaklaşık olarak 300 bin civarında. DEAŞ'tan temizlenen Kilis'in karşısındaki Azez'de ise 150 bin olan nüfus bölgenin güvenli hale gelmesiyle 300 bini buldu. 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatıyla DEAŞ terör örgütünün elinden alınan Suriye'nin El Bab, Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında ve Çobanbey (El-Rai) kasabasının güneyinde bulunuyor. DEAŞ'ın işgali sonrası toplam nüfusu 12 bin olan bölge, Türkiye ile güvenli hale geldiğinde nüfus 106 bine yükseldi. 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkanı Harekatıyla DEAŞ terör örgütünün elinden alınan Suriye'nin Çobanbey (El-Rai) kasabası Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında yer alıyor. DEAŞ işgalinde nüfusu 4 bin olan Çobanbey'in şimdiki nüfusu 20 bine yaklaştı.

DEAŞ işgali sonrası nüfusu 7 bine kadar düşen Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Carablus'ta nüfus Fırat Kalkanı Harekatı sonrası 36 bine yükseldi. Kırsal ile birlikte bu rakamın 80 bin olduğu iddia edildi. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinin karşısındaki Ayn El Arab'ın (Kobani) merkez nüfusu yaklaşık 40 bin fakat köylerle birlikte nüfusun 250 civarında olduğu tahmin ediliyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında Tel Abyad'ın merkez ve kırsal nüfusu yaklaşık 200 bin iken PKK/PYD terör örgütünün işgali sonrası nüfus 100 bine kadar düştü. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın nüfusu yaklaşık 55 bin. - İSTANBUL

Kaynak: İHA