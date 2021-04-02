Barış Kılıç Yasak Elma'ya geri mi dönüyor? Barış Kılıç yasak Elma'ya ne zaman dönecek?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Yasak Elma yeni gelişme oldu. Barış Kılıç Yasak Elma'ya geri mi dönüyor? Barış Kılıç yasak Elma'ya ne zaman dönecek?

FOX ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma dizisine yeni oyuncu dahil olacak. Peki, Barış Kılıç Yasak Elma'ya geri mi dönüyor? Barış Kılıç yasak Elma'ya ne zaman dönecek?

BARIŞ KILIÇ YASAK ELMA'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Fox TV ekranlarından izleyici ile buluşan Yasak Elma, hayranlarının karşısına sevindiren bir haberle çıktı. Geçtiğimiz sezon, sevilen diziye veda eden, Kaya karakterine hayat veren ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın kadroya yeniden dahil olduğu açıklandı.

BARIŞ KILOIÇ YASAK ELMA'YA NE ZAMAN DÖNECEK?

Fox TV'nin entrika dolu dizisi Yasak Elma'dan bir süre önce ayrılan Barış Kılıç, diziye geri dönüyor. Ünlü oyuncunun diziye hangi bölümde katılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

YASAK ELMA NE ZAMAN?

Yasak Elma her Pazartesi günü saat 20.00'da Fox TV ekranlarında izleyici ile buluşacaktır. Yasak Elma 104. bölüm ile 5 Nisan Pazartesi ekranlarda.