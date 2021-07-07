Barış Güvercini Kuşadası'nda
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Barış Güvercini Kuşadası'nda

Barış Güvercini Kuşadası'nda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kuşadası Belediyesi, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın kabul edilişinin 4'üncü yılında, dünyada barışın kalıcı olarak sağlanmasına dikkat çekmek için 'Mayors for Peace' (Barış için Belediye Başkanları) platformunun logosunu belediye hizmet binasının üzerindeki dijital...

Kuşadası Belediyesi, Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın kabul edilişinin 4'üncü yılında, dünyada barışın kalıcı olarak sağlanmasına dikkat çekmek için 'Mayors for Peace' (Barış için Belediye Başkanları) platformunun logosunu belediye hizmet binasının üzerindeki dijital ekranda sergilemeye başladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, "Amacımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek onun 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesini sürdürmek için çalışmaya devam etmek" dedi.

Hiroşima Belediye Başkanı Takeshi Araki'nin 1982 yılında yaptığı girişimle, 2'nci Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombalarında hayatını kaybedenlerin anısına 'Mayors for Peace' platformu kuruldu. Platform, kuruluşundan bu yana geçen sürede kentler arasında iş birliğini sağlayarak dünya üzerinde barışın tesis edilmesi, açlık ve yoksulluğun sona erdirilmesi, mültecilere destek verilmesi, insan haklarının savunulması ve çevrenin korunması gibi insani sorunların çözülmesini kendisine amaç edindi. Kuşadası Belediyesi de Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından imzalanan başvuru formunu, platformun merkezi Hiroşima'ya göndermiş, yasal prosedürün tamamlanmasının ardından Mayors for Peace platformuna Türkiye'den üye olan 17'nci belediye olmuştu.

Platforma üye olmasının ardından, Kuşadası Belediyesi yine örnek gösterilecek bir uygulamanın altına imza attı. Bu kapsamda, 7 Temmuz 2017 tarihinde kabul edilen Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın 4'üncü yılında, dünyada barışın kalıcı olarak sağlanmasına dikkat çekmek amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından, üzerinde güvercin sembolünün yer aldığı yeşil ve beyaz renkten oluşan 'Mayors for Peace' platformunun logosu, belediye hizmet binasının üzerindeki dijital ekranda sergilenmeye başlandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Amacımız, Atatürk'ün izinden giderek onun 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' ilkesini sürdürmek için çalışmaya devam etmek. Bu amaçla nükleer silahların tamamen ortadan kaldırılmasını sağlamak, Hiroşima ve Nagazaki trajedilerinin tekrarını önlemek, ulusal sınırları ve ideolojik farklılıkları aşan bir şehirlerarası dayanışma oluşturmak için Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'nın imzalandığı gün olan 7 Temmuzda, Mayors for Peace'in logosunu belediye binamızın önünde bir gün boyunca sergileyerek, vatandaşlarımızın dikkatini bu önemli küresel soruna çekmeyi hedefledik" diye konuştu. - AYDIN

Barış Güvercini Kuşadası'nda
Barış Güvercini Kuşadası'nda
Barış Güvercini Kuşadası'nda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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