Barış görüşmeleri sonrası Uganda, 13 Ruanda vatandaşını serbest bıraktı

19.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:02

Afrika ülkeleri Uganda ile Ruanda arasında başlayan barış görüşmeleri sonrası, Uganda'da tutuklu bulunan 13 Ruandalı serbest bırakıldı.

Yerel basında çıkan haberlerde, tutukluların, Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni ile Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame arasındaki iki ülke ilişkilerini düzeltmeye yönelik görüşmeler kapsamında serbest bırakıldığı aktarıldı.

İki liderin siyasi sorunları çözmek amacıyla cuma günü Katuna sınır kapısında tekrar bir araya geleceği belirtildi.

Uganda hükümeti aleyhine casusluk yapmak ve güvenlik tehdidi oluşturmakla suçlanan aralarında kadınların da bulunduğu 13 kişi Ruandalı yetkililere teslim edildi.

Uganda hükümeti daha önce de aynı suçlardan mahkum edilen 9 Ruandalıyı serbest bırakmıştı.

Son yıllarda birbirlerini, muhalif grupları desteklemek ve iç işlerine karışmakla suçlayan Doğu Afrika'nın iki komşu ülkesi, Angola'nın başkenti Luanda'daki müzakere sonrası bölgedeki istikrarı bozmaya yönelik adımlardan kaçınacaklarını duyurmuştu.

Ruanda ve Uganda karşılıklı olarak mahkumları serbest bırakma ve diğer ülkedeki muhalif gruplara destek vermeyi sonlandırma kararı almıştı.

Kaynak: AA