Barış Diri kimdir?

Dizi ve filmlere yaptığı müziklerle tanınan Barış Diri hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Barış Diri kaç yaşında, nereli? Peki, Barış Diri kimdir

BARIŞ DİRİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 3 Ocak 1980

Kaç yaşında: 41 yıl yaşında

Nereli: Bursa

Barış Diri, besteci, müzik yapımcısı müzisyendir. Barış Diri 3 Ocak 1980, Bursa'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü mezunudur.

2006 yılından buyyana tiyatro oyunları yanı sıra birçok film ve tv dizisinin müziklerini yapan Barış Diri, film müziklerini ayrıca albümlerde toplamış ve bu alanda tanınmıştır.. Barış Diri çok sayıda ödüle de layık görülmüşür.

Müziğini Yaptığı Sinema Filmleri:

Mutlu Aile Defteri (2012)

Misafir (2011)

Canavarlar Sofrası (2011)

Kara Köpekler Havlarken (2008)

Eltilerin Savaşı (2020)

Son Çıkış (2018)

Borç Harç (2018)

Sen Kiminle Dans Ediyorsun? (2017)

Deli Dumrul (2016)

Hayat Öpücüğü (2015)

Kusursuzlar (2013)

Müziğini Yaptığı Diziler:

Kaptan (2007)

Fikrimin İnce Gülü (2007)

Doktorlar (2006-2008)

Mutlu Ol Yeter (2015)

Ece (2008)

Dedektif Biraderler (2008).