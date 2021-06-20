Barış Çakan'ın katillerine müebbet hapis cezası verildi
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Barış Çakan'ın katillerine müebbet hapis cezası verildi

Barış Çakan'ın katillerine müebbet hapis cezası verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın katillerine müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'da araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen grubu uyarması sonucu çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan'ın katillerine müebbet hapis cezası verildi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Alsancak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Barış Çakan'ın arkadaşı B.A, park halindeki araçta bulunan Alperen B., Kubilay Y. ve Ö.K.Y.'yi yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Barış Çakan ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay sonrası araç içinde bulunan 3 şahıs emniyet güçleri tarafından yakalanmıştı.

Ankara Batı Cumhuriyet savcılığında hazırlanan iddianamede; tutuklu sanıklar Alperen B., Kubilay Y. ve 18 yaşından küçük olan Ö.K.Y. hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılmıştı. Hazırlanan iddianamede "Her ne kadar şüpheliler maktul Barış Çakan'ı bıçaklamadıklarını beyan etmiş iseler de şüphelilerin beyanlarının birbirleriyle çelişir nitelikte olduğu ve şüpheliler. Alperen B, Kubilay Y. ve Ö.K.Y'nin iştirak halinde hareket ederek maktul Barış Çakan'ı öldürdükleri anlaşılmıştır" denildi.

'Sanıklara müebbet hapis cezası'

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında Barış Çakan'ı öldüren katillerden Alperen B. ve Kubilay Y. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verilirken, müebbet hapis cezası alan ancak suç tarihinde 15-18 yaş grubu arasında bulunduğu gerekçesiyle cezai indirim uygulanan Ö.K.Y. hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan 14 yıl hapis cezası verildi.

'Kürtçe müzik iddiası yalanlandı'

Olayın ardından bazı sosyal medya hesaplarında, Barış Çakan'ın 'Kürtçe müzik dinlediği gerekçesiyle öldürüldüğü' yönünde iddialar ortaya atılmış, Ankara Valiliği iddiaları yalanlamıştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İddia edildiği gibi olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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