Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardıkları kişi veya kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı
02.06.2020 14:45 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:45

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için uyardıkları kişi veya kişiler tarafından bıçaklanarak öldürülen Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Şüpheliler, kavganın ilk başta B.A. ve K.H.Y. arasında çıktığını, Çakan'ın kavgayı ayırmaya çalıştığını söyledi.

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 31 Mayıs'ta Barış Çakan'ın arkadaşı B.A., park halindeki araçta bulunan A.B., K.H.Y. ve Ö.K.Y.'yi ezan okunduğu sırada yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarmış, taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Çakan ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında A.B., K.H.Y. ve Ö.K.Y. gözaltına alınmış, ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Şüpheli K.H.Y, savcılıkta verdiği ifadesinde olay öncesi arkadaşı ve kuzeni ile birlikte araçta alkol aldığını belirterek, "Bu sırada yüksek sesle müzik dinliyorduk. Mahalleden tanıdığım B.A., biraz dayılanarak 'kardeş sesini kıssana' dedi. Ben araçtan indiğim anda burnuma kafa attı ve burnum kanadı. Araçtan inen A.B ile Ö.K.Y olaya karışınca kavga çıktı. Aynı sokakta oturan S.Ü. aşağı indi ve kavga büyüdü. Kuzenim A.B., B.A.'ya yumruk attı. Sonra 5 kişi birbirimize daldık. Herkes birbirine vuruyordu. Ben B.A. ile kavga ederken, Barış Çakan ve Ö.K.Y. kavga ederek aşağı doğru gidiyordu. Ben onlardan uzaklaştım. Bizim binanın bahçesindeyken, Ö.K.Y., 'çocuğu 5 yerinden bıçakladım' diyerek elime bıçak verdi. Bende bıçağı binanın bahçesine attım. Bizim eve çıktığımızda Ö.K.Y., yine 5 yerinden bıçakladığını söyledi. Polis aracına bindirildiğimizde ise bıçağı birkaç kez salladığını ve 2 kere isabet ettirdiğini söyledi. Şahsın öldüğünü bilmiyorduk, karakolda öğrendik" diye konuştu.

"Barış kavgayı ayırmak için araya girdi"

Şüpheli Ö.K.Y., kavganın B.A ve K.H.Y arasında başladığını ifade ederek, olayda ölen Çakan'ın kavgayı ayırmak için araya girdiğini söyledi. Daha sonra kavganın büyüdüğünü anlatan Ö.K.Y., "Barış ve biz de kavgaya girdik. Barış'ın elinde bıçak vardı. Sap kısmı siyah olan açılır kapanır bir bıçaktı. Bıçağı bana doğru salladı. Sağ el parmağımın ucu kesildi. Bende bıçağı Barış'ın elinden alıp bacağına doğru iki kez salladım. Ancak isabet etmedi. Bu sırada diğerlerinin ne yaptığına dikkat etmedim. Sonrasında B.A. sopa alarak beni kovaladı. Bende kaçtım. Barış, K.H.Y. ve A.B. orada kaldılar. Daha sonra K.H.Y.'nin annesi bizi evine götürdü. Benim salladığım bıçak isabet etmedi. Üzerime atılan bu suçlamaları kabul etmiyorum. Ben, Barış Çakan'ı bıçaklamadım. Kimi bıçakladığımı bilmiyorum. Benim kullandığım bıçakta kan izi olmadığına eminim. Çünkü isabet etmedi" ifadelerini kullandı.

Şüpheli A.B. de araçta alkol aldıklarını ve yüksek sesle müzik dinlediklerini kaydederek, "Ezanı duymadık. Sonra iki kişi geldi. K.H.Y.'yi çağırdılar. K.H.Y. araçtan indi ve aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine ben ve Ö.K.Y. araçtan indik. K.H.Y.'nin burnu kanıyordu" şeklinde konuştu.

Bir müddet sonra olay yerinde bulunan beş kişinin kavga etmeye başladığını söyleyen A.B., "Bu sırada kimsenin elinde bıçak ve benzeri bir alet yoktu. Kavga çıkınca etraftan birileri sokağa indi. İki kişi sokaktan aşağı inerek uzaklaştı. Oradaki gecekondunun bahçesine girip tekrar çıktılar. Çıktığımızda uzun boylunun elinde sopa, kısa boylunun elinde bıçak vardı. Barış isimli kısa boylu olan şahıs bıçağı bana doğru salladı. Ben bıçağı almak için elini tuttum. Etrafındakiler koştular ve bizi ayırdılar. Hatta ben elimden hafif yaralandım. Biz üçümüz K.H.Y.'nin evine yakınlarımız tarafından çıkarıldık. O sırada polis geldi. Ö.K.Y bize, 'abi ben B.A.'nın elinden bıçağı alarak birkaç kez salladım ancak isabet edip etmediğini bilmiyorum' dedi. Benim elimde kesinlikle bıçak yoktu. Ben Barış Çakan'a bıçak sallamadım. Sadece yumruk attım. Ancak bıçakla bir eylemim olmadı" dedi.

Öte yandan Çakan'ın ilk otopsisinde vücudunda iki adet bıçak yarası olduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle, bütün mahalle karantinaya alındı Haber
Muhtarın ablasının keyfi tutumu nedeniyle, bütün mahalle karantinaya alındı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın Haber
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı Haber
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polisleri öldürmeye başladı
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar Haber
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
7 kuruş birden düşen dolar 6,74'den işlem görüyor
7 kuruş birden düşen dolar 6,74'den işlem görüyor
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan ve ten rengi koyulaşan Çinli doktor Hu Weifeng hayatını kaybetti
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
Tarım arazisindeki bu yangın basit bir yangın değil, terörün insanlığa açtığı savaşın delili
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
15 Temmuz'la ilgili sözleri tüm Türkiye'nin tepkisini çeken Sevda Noyan çark etti
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
CHP'li ismin sorusu, İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü'yü kızdırdı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Define avcıları 2 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı
Define avcıları 2 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
ABD'de çıkan olaylarda eski Amerikan futbolu oyuncusu Chris Beaty hayatını kaybetti
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeğeni Kerim, Galatasaray'a geliyor
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, motosikletin devrilmesiyle yaralandı
Son Dakika: 'Ezan' tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Eski Galatasaraylı Bratu'dan Ajax'ın yıldızı Marin'e tavsiye: Kesinlikle Galatasaray'a gitmelisin
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Yeni normalin ilk gününde metrobüs ve tramvay duraklarında tedirgin eden görüntü
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Adalar'a seferler tekrar başladı
Adalar'a seferler tekrar başladı
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Akbaş Hülya Avşar İrem Derici Haldun Dormen
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ankara Haziran Oyunlar Galatasaray
Şu an buradasınız: Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 14:48:35. #1.14#
title