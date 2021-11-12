YouTube'da Clash Royale, PUBG Mobile, Brawl Stars ve Clash of Clans tarzı mobil oyun videoları üreten Barış Bra hakkında merak edilenleri sizler için topladık. Barış Bra Kimdir? Barış Bra nereli? Barış Bra'nın boyu kaç? İşte detaylar.

BARIŞ BRA KİMDİR?

21 Temmuz 1993 yılında Almanya'da dünyaya gelen Barış Bra, 6 yaşına kadar Almanya'da ailesiyle beraber yaşadı. Eğitim hayatı için ailesiyle Türkiye'ye dönen Barış Bra, memleketi Mersin'e taşınarak okul hayatına Mersin'de başladı.

Atatürk İlköğretim Okulu'nu bitirdikten sonra liseyi Mersin Lisesi'nde devam etti. Üniversite hayatına Kıbrıs'ta yüzde 50 bursla vakıf üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde Mimarlık bölümüyle devam etti. Kısa bir süre sonra Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne ara veren Barış Bra, ikinci üniversiteyi Türkiye'de kazanınca Mimarlık bölümüne devam etti.

Barış Bra 1.73 boyunca 94 Kg ve Yengeç burcu. Barış Bra, 2021 itibariyle ise 28 yaşında.

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YouTube kariyerine 17 Mart 2016'da başlayan Barış Bra, YouTube kanalında; Clash of Clans, Clash Royale, PUBG Mobile, Brawl Stars oyunlarıyla video çekerek yükseldi. Barış Bra 27 Temmuz 2020 yılında şu anki eşi Habibe ile evlendi. 23 Mart 2021 tarihinde ise kızı Bihter Bra dünyaya geldi.

BARIŞ BRA'NIN KAÇ ABONESİ VAR?

Kasım 2021 itibariyle Barış Bra'nın YouTube'da 2,46 milyon, Instagram'da 468 bin, Twitter'da ise 7 bin takipçisi bulunmaktadır.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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