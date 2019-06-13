Barış bildirisi imzacısı akademisyen Noemi Levy'e 2 yıl 6 ay hapis cezası
Barış bildirisi imzacısı akademisyen Noemi Levy, ‘terör örgütü propagandası’ yapma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı
"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza attığı için yargılanan barış akademisyeni Noemi Levy Aksu, 'terör örgütü propagandası' yapma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı.
Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yapan ve barış bildirisine imza attığı için işine son verilen Levy'nin duruşması 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Levy, İstisnaf Mahkemesi'nin kararı onaylaması halinde cezaevine girecek. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
Oyuncu Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç edildiği geceyi hatırlıyor musun?" sorusuna cevap verdi