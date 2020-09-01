Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesi- Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay... Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kadıköy'de, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun saldırıya uğrayarak darbedilmesi ile ilgili Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınarak Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: AA