Barış Arduç'tan 4 milyonluk anlaşma

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana gelen Barış Arduç, reklam yüzü oldu.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisiyle ekrana gelen Barış Arduç, reklam yüzü oldu. Ünlü oyuncu bir GSM operatörünün tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Gupse Özay ile olan mutlu evliliğiyle de sık sık gündeme gelen oyuncunun markayla iki yıllık bir anlaşmaya imza attığı ve 4 milyon TL'ye anlaştığı söyleniyor.

Aşk tatili

Rol aldığı "Doğduğun Ev Kaderindir" dizisi sona eren Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç'la kısa bir tatil kaçamağı yapmaya hazırlanıyor.

Zekeriyaköy'deki yeni evinin tadilatı da biten ünlü oyuncu, sevgilisi Oğuzhan Koç ile haziran ayında mavi yolculuk yapacak. Sevgililer baş başa 1 hafta boyunca Ege turuna çıkacak. Özdemir kısa tatilinin ardından yeni sinema filmi için sete girecek.

Vefalı evlat

Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Yalın, babası Kamil Yalın ve annesi Figen Yalın için Marmaris'te bir villa kiraladı. Ünlü şarkıcı, Villa Ombre adlı sitenin içinde bulunan ev için 1 aylığına 100 bin TL ödedi. Sosyal medya çekimlerini de evin havuz başında yapan Yalın'ın tatili uzatmak istediği ancak önceden yapılan başka rezervasyon olduğu için şarkıcının bu isteğinin reddedildiği öğrenildi.

Ablaya destek

İspanya'da yaşamaya başlayan ve Türkiye'ye fırsat buldukça gelen Gülşen'in ablasının eşi Cüneyt Erkan koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. Cenaze için İstanbul'a gelen şarkıcı, ablasını bu kötü günlerinde yalnız bırakmamak için İspanya'ya götürdü. Ablası ve yeğenlerine moral vermek istediğini belirten Gülşen, ailece orada olmanın iyi geleceğini düşündüğünü söyledi.

Çocuklar sevgiliye emanet

Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli, iş için İstanbul'a geldi. Çocukları Lara ve Lily Koi'yi Amerikalı sevgilisine bırakan Uzerli, bir hafta İstanbul'da kalacak. Şimdilik bakıcıya ihtiyaç duymayan ve sevgilisine bakım konusunda güvenen oyuncu, işleri biter bitmez Almanya'ya dönecek.

Çanta aksesuvarı tasarlıyor

Turgutreis'te açtığı vegan dükkanında işler istediği gibi gitmeyen Zeynep Casalini, sektör değiştirdi. Çanta aksesuvarı tasarlamaya başlayan şarkıcı, arkadaşının Bitez'deki dükkanına ortak oldu. Casalini, bundan böyle tasarımlarını Bitez'deki dükkanında sergileyecek.

1 milyon 250 bin TL'yi reddetti

Tarkan'a Özbekistan'da düzenlenecek özel bir gecede sahneye çıkması için 1 milyon 250 bin TL teklif edildi. Ünlü şarkıcı, pandemi sebebiyle bu teklifi reddetti. Pandemi sürecini Almanya'da ailesiyle geçirdiğini söyleyen Tarkan, hayat normale dönmeden herhangi bir anlaşmaya imza atmayacağını ifade etti.

Kaynak: Hürriyet