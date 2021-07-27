Barış Arduç sevgilisi kim? Barış Arduç kaç yaşında, nereli? Barış Arduç biyografisi!

Ünlü oyuncu Barış Arduç araştırılıyor. Kendisi gibi oyuncu sevgilisi Gupse Özay'la evlendiğinden beri sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Barış Arduç sevgilisi kim? Barış Arduç kaç yaşında, nereli? Barış Arduç mesleği nedir? Barış Arduç hayatı ve biyografisi nedir?

İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı. Peki, Barış Arduç sevgilisi kim? Barış Arduç kaç yaşında, nereli? Barış Arduç mesleği nedir? Barış Arduç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BARIŞ ARDUÇ KİMDİR?

Barış Arduç (d. 9 Ekim 1987, İsviçre), Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

İsviçre'nin Scherzingen şehrinde doğup büyüyen daha sonra ailesiyle beraber Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanıştıktan sonra profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlk olarak Küçük Hanımefendi (2011), Dinle Sevgili (2011), Pis Yedili (2011) gibi dizilerde rol aldıktan sonra Benim İçin Üzülme (2012), Bugünün Saraylısı (2013-14) ve Racon: Ailem İçin (2015) gibi dizilerde rol aldı.

Kendisine şimdiki popülerliğini kazandıran Kiralık Aşk (2015) adlı dizide yer aldı. Daha sonrasında Kuzgun ve Çukur adlı dizilerde de rol aldı.

İLK YILLARI

Barış Arduç, 1987 yılında İsviçre'nin Scherzingen şehrinde emlakçılık yapan Gülay ve Erol Arduç çiftinin ortanca çocuğu olarak dünyaya geldi. Aslen, Arnavut kökenlidir. Baba tarafından Ordu Fatsa'lı, anne tarafından Artvin Arhavi'lidir. Ağabeyi Onur Arduç ve kardeşi Mert Arduç ile beraber 3 kardeştir. 8 yaşında ailesiyle beraber yurtdışından Türkiye'ye kesin dönüş yapan Arduç, ilkokulu Sakarya ve Gölcük'te bitirdi. 17 Ağustos 1999'da Gölcük'te yaşanan deprem sebebiyle ailesi ile beraber Bolu'ya taşınmak zorunda kaldı. Ortaokulu ve lise 1. sınıfı Bolu'da okuduktan sonra, lise 2. sınıfta ailesiyle beraber İstanbul'a gelerek ortaöğrenimini burada tamamladı.

Liseden mezun olduktan sonra Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri döndü. Aktif olarak yüzme, dalgıçlık, futbol, basketbol, hentbol gibi spor dallarıyla uğraşmasının yanı sıra Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak Şile 'de 8 yıl cankurtaranlık yaptı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Ayla Algan ile tanışıp Ekol Drama'da oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Sadri Alışık Tiyatrosu'nda teatral eğitimine katıldı ve profesyonel oyunculuğa adım attı.

KARİYERİ

2011-2014: Benim İçin Üzülme, Bugünün Saraylısı ve Sinema Filmleri

Barış Arduç, ilk olarak 2011 yılında Küçük Hanımefendi, Dinle Sevgili, Pis Yedili gibi dizilerde yardımcı oyuncu olarak oynamıştır. Daha sonra 2012 yılında Artvin'in Hopa ilçesinde çekilmeye başlanan genel yönetmenliğini ve hikâyesini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ve Atvekranlarında yayınlanan Benim İçin Üzülme adlı dizide Ahmet Avcıoğlu karakteriyle adından söz ettirdi. Dizide sadece ilk bölümde oynayan geri kalan bölümlerde flashback olarak yer alan Arduç'un, 17-18 yaşlarında spor tutkusu olan ve Trabzonspor'da futbol oynamak isteyen bir genci canlandırdığı rolü o kadar çok sevildi ki karakter dizide öldüğünde Trabzonspor tribünlerinde 10 metre pankart açıldı.

Daha sonra 2013 yılında Refik Halid Karay'ın aynı adlı eserinden günümüze uyarlanan, yönetmenliğini Kudret Sabancı'nın yaptığı, Atv kanalında yayınlanan ve başrollerini Selçuk Yöntem, Serhat Teoman, Cansu Tosun gibi isimlerin paylaştığı Bugünün Saraylısıdizisine 5. bölümden itibaren dahil oldu. Dizide büyük bir holding ile şirketler grubunun tek varisi olan ve Cansu Tosun'un canlandırdığı Ayşen Kaya adlı genç bir kızın mal varlığını ve şirketlerini yöneten, iş adamı Selim Bayraktar karakterine 2 sezon boyunca hayat verdi. Bugünün Saraylısı dizisinin ilk sezonu 31 bölüm sürmüş, 2. sezonunda ise 5 bölüm yayınlandıktan sonra reytinglerindeki düşüş sebebiyle 36. bölümde final yapmıştır.

Barış Arduç, ilk sinema filmi deneyimi olan ve yönetmenliğini Hakan Yonat'ın yaptığı 2014 yapımı Sadece Sen adlı sinema filminin son sahnesinde Emin karakterini oynadı.

14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren yapımcılığını BKM Film'in üstlendiği yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı, Deliha adlı sinema filminde Gupse Özay, Cihan Ercan, Zeynep Çamcı gibi isimlerle birlikte kamera karşısına geçen Arduç, filmde Zeliha karakterinin peşinden koştuğu yakışıklı fotoğrafçı Şirinceli Cemil karakterini canlandırdı.

2015-2017: Racon: Ailem İçin, Kiralık Aşk ve Reklam Filmi

Barış Arduç, ilk başrol deneyimi olan ve 2015 Mart ayında Atv'de ekrana gelen Racon: Ailem İçin adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Hande Doğandemir, Tomris İncer gibi isimlerle birlikte oynadı ve dizide Mehmet Aslantuğ'un canlandırdığı Kenan Korhan adlı bir mafya babasının, evlatlığı ve sağ kolu olan Tekin Atan karakterini canlandırdı. Ancak dizi reytinglerde başarılı olamadığı için 4 bölüm sonra yayından kaldırıldı.

Arduç, 2015'in Haziran ayında Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ona bugünkü popülerliğini kazandıran, yönetmenliğini Metin Balekoğlu, Barış Yöş ve Şenol Sönmez'in yaptığı senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Kiralık Aşk adlı dizide Elçin Sangu, Salih Bademci, Nergis Kumbasar, Levent Ülgen gibi isimlerle birlikte oynadı. Dizide yakışıklılığıyla ün salmış aynı zamanda genç yaşında başarılı bir ayakkabı tasarımcısı ve iş adamı olmuş Ömer İplikçi karakterini canlandıran Arduç, oynadığı karakterle Türkiye ve Orta Doğu'da büyük bir hayran kitlesi elde ederken birçok ödülünde sahibi oldu. Yaz aylarından beri yayınlanmaya devam eden Kiralık Aşk dizisi kısa sürede ekranların en sevilen işlerinden biri haline gelirken reytinglerde ve sosyal medyada yakaladığı hatırı sayılır izlenme & konuşulma oranları ile büyük bir başarı elde etti. Öyle ki dizinin bölüm fragmanları bile Youtube'da yayınlandığı anda milyonları aşan izlenme sayısına ulaştı.

Barış Arduç 2015 yılında Derimod firmasının reklam yüzü oldu. Alametifarika tarafından hazırlanan, prodüksiyonu Böcek Yapım'a ait olan ve Barış Arduç'un 6 farklı sevgilisi olan bir kazanovayı canlandırdığı reklam filminin yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak yaptı. "Ayağımda Derimod" sloganı ile yola çıkılan kampanyanın fotoğraf çekimi Nihat Odabaşı tarafından gerçekleştirildi. Reklam kampanyası, 21 Ekim 2015 tarihinden itibaren televizyon, billboard, internet siteleri ve dergilerde yerini aldı.

2019-2020: Kuzgun ve Çukur

Şubat 2019'da Arduç, Bahadır İnce'nin yönettiği drama dizisi Kuzgun'da başrol oynadı. 20 yıl boyunca uzaklaştıktan sonra intikam için geri dönen bir adamın hikâyesini tasvir etti. 12 Mart 2020'de Arduç'un Aras Bulut İynemli'nin oynadığı drama dizisi Çukur'da rol aldığı doğrulandı. Diziye 3. sezonunda katılan Arduç, ana karakterin düşmanının küçük kardeşi Arık Böke Erdenet karakterini canlandırdı.

HAYIRSEVERLİK

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine duyduğu hassasiyetle de tanınan Barış Arduç, bu sebeple birçok sosyal sorumluluk projesine destek vermektedir. 19 Eylül 2015 günü Kansersiz Yaşam Derneği'nin düzenlediği "Sporcu Melekler Projesi" kapsamında İstanbul Haliç'te düzenlenen etkinlikte birçok ünlü isimle beraber kürek çekerek projeye destek verdi.

Barış Arduç, Aralık 2015'te Haçiko (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma) Derneği yararına çıkartılan 2016 yılı takvimi için birçok ünlü isimle beraber objektif karşısına geçti. Ünlülerin minik dostlarıyla fotoğraflarının yer aldığı ve geliri sokak hayvanları yararına kullanılacak olan Haçiko takvimleri için Barış Arduç, derneğin bakımını üstlendiği köpek ile poz verirken "Hayvan sahibi olmakla evlat sahibi olmak eşdeğerdir. Evladınıza yapamayacağınız hiçbir şeyi onlara da yapmayın." diyerek projeye katkıda bulundu. D&R'da satışa sunulan bu takvimden elde edilen tüm gelir sokak hayvanlarının daha iyi standartlarda yaşaması ve tedavi, barınma, beslenme gibi masraflarında kullanılması için bağışlandı.

20 Aralık 2015 pazar günü "TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) 20.YILI" şerefine düzenlenen ve ünlü yıldızların seslendirdiği şarkılarla çocuklara destek olduğu bağış gecesinde, Arduç da sahneye çıkarak "Nayino" adlı şarkıyı seslendirdi ve büyük beğeni topladı. Kanal D'nin katkılarıyla canlı yayınlanan ve yaklaşık 3 buçuk saat süren programda, TEGV vakfının şu ana kadar gerçekleştirdiği organizasyonlar içindeki en yüksek SMS rakamına ulaşıldı ve rekor kırıldı. İzleyenlerin SMS ile destek olduğu gecede rekor sayıda gelen 123.000 SMS desteği ve diğer bağışlar ile birlikte 80.000 çocuğun eğitimine katkıda bulunuldu.

Barış Arduç, bir başka proje kapsamında 29 Mart 2016 günü Kansersiz Yaşam Derneği'nin organize ettiği ve İstanbul'da gerçekleştirilen 3. Geleneksel "Alışveriş Yaşatır" şenliğine katıldı. Etkinlikte Barış Arduç gibi ünlü isimler kanser hastası çocuklarla bir araya gelerek oyunlar oynadı. Alışveriş şenliğinden elde edilen gelirlerin tümü, kanser hastası çocukların tedavi süreçlerinin ve hayat kalitelerinin artırılmasını sağlayan, Kansersiz Yaşam Derneği "Sosyal Değişim Projeleri"ne aktarıldı. Aynı etkinlik kapsamında Barış Arduç tarafından tasarlanan "Huzur Yastığı" da Şişli Etfal Hastanesi'nde kanserli çocuklar için yenilenmesi planlanan onkoloji bölümüne katkıda bulunulması amacıyla satışa sunuldu.

20 Mayıs 2016 Cuma günü Kansersiz Yaşam Derneği'nin İstanbul'da düzenlediği ve Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Onkoloji servisi "Yeniden Yapılandırma" projesiyle ilgili detayların anlatıldığı basın toplantısında, Arduç'un derneğin "İyi Niyet Elçisi" olduğu açıklandı. Bu kapsamda 25 Mayıs 2016 Çarşamba günü İstanbul Four Seasons Otel'de sanat, iş ve cemiyet dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı özel bir balo düzenlendi. Gecenin açılış konuşmasını derneğin "İyi Niyet Elçisi" olan Arduç yaptı. Gecede toplanan yüklü miktarda bağış Şişli Etfal Hastanesi çocuk onkoloji servisinin yeniden yapılandırılması projesine aktarıldı.