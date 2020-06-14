Barış Arduç ortağıyla birbirine girdi Oyuncu Barış Arduç ile otağı olan iş adamı Kaan Boyner birbirine girdi! Araya giren arkadaşları ikiliyi barıştırdı.

Oyuncu Barış Arduç ile iş adamı Kaan Boyner birbirine girdi! Müştemilat adlı mekanda küçük bir hissesi olan Arduç'un ticaretle ilgili eksik bilgisi, büyük ortak Boyner'i kızdırdı. İkilinin bağrışması kavgaya dönüştü. Araya giren arkadaşları ikiliyi barıştırdı. Boyner, yakın çevresine egosu yüksek oyunculara hisse verip ortak olduğu için hata yaptığını söyleyip dert yandı. (Kaynak-Sabah-Ömer Karahan)



