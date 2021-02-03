Barış Arduç baba mı oluyor?

Oyuncu Barış Arduç, önceki akşam Levent'te objektiflere yansıdı. Gupse Özay ile evli olan yakışıklı oyuncu, "Baba olacak mısınız?" sorusuna ilk kez yanıt verdi. İşte Arduç'un açıklamaları...