Barış Arduç baba mı oluyor?
03.02.2021 23:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:50
Oyuncu Barış Arduç, önceki akşam Levent'te objektiflere yansıdı. Gupse Özay ile evli olan yakışıklı oyuncu, "Baba olacak mısınız?" sorusuna ilk kez yanıt verdi. İşte Arduç'un açıklamaları...
Öğlen geldiği menajerlik şirketinden gece ayrılan Barış Arduç,& ; "8 saattir toplantı yapıyoruz. Reklam filmi var onunla alakalı bir toplantı yaptık" dedi.& ;
'SET BAŞLADI'
Neftlix'te yayınlanacak olan 'Kod Adı: Kulüp' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, "Set başladı ben Şubat ayının ikinci haftası başlayacağım" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Snob Magazin