Barış Arduç baba mı oluyor?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Barış Arduç baba mı oluyor?

03.02.2021 23:46 | Son Güncelleme: 03.02.2021 23:50
Barış Arduç baba mı oluyor?

Oyuncu Barış Arduç, önceki akşam Levent'te objektiflere yansıdı. Gupse Özay ile evli olan yakışıklı oyuncu, "Baba olacak mısınız?" sorusuna ilk kez yanıt verdi. İşte Arduç'un açıklamaları...

Öğlen geldiği menajerlik şirketinden gece ayrılan Barış Arduç,& ; "8 saattir toplantı yapıyoruz. Reklam filmi var onunla alakalı bir toplantı yaptık" dedi.& ;

'SET BAŞLADI'

Neftlix'te yayınlanacak olan 'Kod Adı: Kulüp' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu, "Set başladı ben Şubat ayının ikinci haftası başlayacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Ziya Selçuk Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Guy Ritchie Bülent Serttaş İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Aykut Kocaman
Tüm Haberler Ankara Kadıköy Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Barış Arduç baba mı oluyor? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 23:50:28. #1.15#
title