Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit, barışın sağlanması için muhalefete çok taviz verdiğini, ancak imzalanan anlaşma sayesinde ülkede bir daha savaş olmayacağını söyledi.

Başkent Cuba'daki Başkanlık Sarayı'nda eyalet yöneticilerine hitap eden Mayardit, "Muhaliflerle imzalanan barış anlaşması Güney Sudan'daki savaşı ebediyete dek sonlandıracak." dedi.

Mayardit, anlaşmanın isyan kültürüne son vereceğini belirterek anlaşma maddeleri gereği tüm toplumsal kesimlerin temsil edildiği ulusal bir ordu kurulacağını dile getirdi.

Muhalefete çok taviz verdiğini ifade eden Mayardit, ülkede barış ve istikrar için hükümetin daha geniş yelpazede kurulmasına onay verdiğini hatırlattı.

Eyalet yöneticilerinden barış anlaşmasının öneminin anlatılması için kampanyalar düzenlemelerini isteyen Mayardit, tüm toplum kesimlerine yeni kurulacak kabine üyeleriyle iş birliği içinde olunması için barış mesajının iletilmesi çağrısında bulundu.

Güney Sudan'daki iç savaş ve müzakere süreci



Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.



Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak vermişti.



Güney Sudan devleti ile muhalifler, 2018'in haziran ayında ateşkes kararı almış, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde barış görüşmeleri başkent Hartum'da başlamıştı.



Taraflar, 25 Temmuz'da mutabakata varılan maddeler üzerinde ilk imzaları atmış, ardından 5 Ağustos'ta başkent Hartum'da Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir himayesinde, Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile silahlı muhalif lider Riek Machar ve diğer siyasi parti temsilcileri nihai imzayı atmıştı.