Barış Alper Yılmaz kimdir? Galatasaraylı genç futbolcu Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, aslen nerelidir? Barış Alper Yılmaz hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray'ın Randers ile Avrupa Ligi playoff mücadelesinde takımının 2. golünü atan Barış Alper Yılmaz en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Barış Alper Yılmaz kimdir? Galatasaraylı genç futbolcu Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, aslen nerelidir? Barış Alper Yılmaz hangi mevkide oynuyor?

Galatasaray, Randers Avrupa Ligi playoff ikinci maçında ikinci yarının 46. dakikasında oyuna giren ve takımının ikinci golünü atan Barış Alper Yılmaz, vatandaşlar tarafında merak edilmekte. Vatandaşlar internette en çok "Barış Alper Yılmaz kimdir? Galatasaraylı genç futbolcu Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, aslen nerelidir? Barış Alper Yılmaz hangi mevkide oynuyor? Barış Alper Yılmaz'ın boyu kaç?" gibi soruların cevabını aratmakta. Barış Alper Yılmaz ile ilgili detaylar haberimizde.

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

Barış Alper Yılmaz 23 Mayıs 2000 yılında İkizdere, Rize'de dünyaya geldi. Sol kanat mevkisinde oynayan Türk futbolcu. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Futbola 2012'de Rize İl Özel İdarespor'da başladı. 2017'de 3. Lig takımlarından Ankara Demirspor'a transfer oldu. 3 sezon burada oynadıktan sonra 1. Lig'e yükselen Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. 9 Temmuz 2021'de Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ile 3 maça çıkıp 1 gol attı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Randers ile Galatasaray arasında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan stadyumunda oynanan mücadelenin 46. dakikasında oyuna girip, 59. dakikada takımının ikinci golünü atmıştır.