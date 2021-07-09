Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli? Barış Alper Yılmaz biyografisi!
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Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli? Barış Alper Yılmaz biyografisi!

Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli? Barış Alper Yılmaz biyografisi!
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Galatasaray bir süredir listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. Peki, Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli? Barış Alper Yılmaz mesleği nedir? Barış Alper Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir?

Galatasaray bir süredir listesinde yer alan Barış Alper Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı. Peki, Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli? Barış Alper Yılmaz mesleği nedir? Barış Alper Yılmaz hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

BARIŞ ALPER YILMAZ KİMDİR?

23 Mayıs 2000'de Rize'de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011'de Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017'ye kadar burada altyapıda forma giyen Barış, 2017'de Ankara Demirspor'da profesyonel oldu.

Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maçan çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında Ankara Keçiörengücü'ne katıldı.

21 yaşındaki oyuncu Keçiörengücü formasıyla 2020-2021 sezonunda TFF 1. Lig'de 34 maçta oynayıp 8 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

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Barış Alper Yılmaz kimdir? Barış Alper Yılmaz kaç yaşında, nereli? Barış Alper Yılmaz biyografisi! - Haberler
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