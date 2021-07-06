Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da
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Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da

Barış Alper Yılmaz Galatasaray'da
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Güncel

Serhan TÜRK, İstanbul DHAGalatasaray, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Serhan TÜRK, İstanbul DHA

Galatasaray, TFF 1'inci Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz ve kulübü ile anlaşmaya vardı. 

Sarı-kırmızılı ekip, uzun süredir peşinde olduğu Barış Alper Yılmaz transferi için futbolcunun menajeri ve kulübüyle anlaşma sağladı. Futbolcunun yarın Sarı-kırmızılı takıma 5 yıllık imza atması bekleniyor.Geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü formasıyla 36 maça çıkan Yılmaz, 8 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk

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