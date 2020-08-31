Barış Akademisyenleri yaşadıkları hak ihlallerini anlattı "Barış Akademisyenleri" olarak adlandırılan 2 bin 210 akademisyen, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen haklarının ihlal edildiğini belirtiyor.

"Barış Akademisyenleri" olarak adlandırılan 2 bin 210 akademisyen, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen haklarının ihlal edildiğini belirtiyor. Pasaport alamayan, üniversitelerine dönemeyen, iş bulamayan ya da meslekleri dışında bambaşka işlerde çalışmak zorunda kalan akademisyenlerden bazıları yaşadıklarını paylaştı. Kaynak: DailyMotion.com