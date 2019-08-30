"Barış akademisyeni" Tuna Altınel: Bana tuzak kuruldu

"Barış akademisyeni" Tuna Altınel: Bana tuzak kuruldu

Pasaport sınırlamasını kaldırmak için Türkiye’ye geldi. Kendi ifadesiyle "tuzak" kurularak cezaevine atıldı. Barış Akademisyeni Doç. Dr. Tuna Altınel 81 gün cezaevinde kaldıktan sonra RÖP’ün konuğu oldu.

30.08.2019 18:08

Pasaport sınırlamasını kaldırmak için Türkiye'ye geldi. Kendi ifadesiyle "tuzak" kurularak cezaevine atıldı. Barış Akademisyeni Doç. Dr. Tuna Altınel 81 gün cezaevinde kaldıktan sonra RÖP'ün konuğu oldu.


Doç. Dr. Tuna Altınel Claude Bernard Üniversitesi Lyon-1'de öğretim üyesi ve aynı zamanda bir barış akademisyeni. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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