"Barış Akademisyeni" Tuna Altınel adli kontrol şartıyla serbest

"Barış Akademisyeni" Tuna Altınel adli kontrol şartıyla serbest

Türkiye ziyaretinde tutuklanarak cezaevine gönderilen "Barış için akademisyenler" bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel tahliye edildi.

Türkiye ziyaretinde tutuklanarak cezaevine gönderilen "Barış için akademisyenler" bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel tahliye edildi.

Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Altinel'in tahliyesine karar verildi. Dava 19 Ekim'e ertelendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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