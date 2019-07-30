"Barış Akademisyeni" Tuna Altınel adli kontrol şartıyla serbest
Türkiye ziyaretinde tutuklanarak cezaevine gönderilen "Barış için akademisyenler" bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel tahliye edildi.
Türkiye ziyaretinde tutuklanarak cezaevine gönderilen "Barış için akademisyenler" bildirisi imzacısı akademisyen Tuna Altınel tahliye edildi.
Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Altinel'in tahliyesine karar verildi. Dava 19 Ekim'e ertelendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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