Barınma merkezinde PKK'lı yakalandı
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Barınma merkezinde PKK'lı yakalandı

Barınma merkezinde PKK'lı yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da geçici barınma merkezinde bölücü terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Adana'da geçici barınma merkezinde bölücü terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK-KCK terör örgütü ve işbirlikçilerinin tespit edilmesine ve faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda jandarma ekipleri, Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi'nde bulunan geçici barınma merkezinde yabancı uyruklu 1 şahsın bölücü terör örgütü PKK üyesi olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, zanlının Suriye'de Tel Ahyat, Ayn İsa ve Münbiç bölgelerinde silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiğini belirledi. Ayrıca jandarma ekipleri Yüreğir Eskimisis Mahallesi'nde ikamet eden şahsın ise bölücü terör örgütü propagandasını yapma suçunu işlediğinin tespit edilmesi üzerine her iki adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucunda şahıs gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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