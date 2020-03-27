Barınma Evi'ne gitmek istemeyen İsmail amca zabıta ekiplerini dakikalarca uğraştırdı Barınma Evi'ne gitmek istemeyen İsmail amca zabıta ekiplerini dakikalarca uğraştırdı Kocaeli'de dışarıda yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında Barınma Evi'ne gönderilmek istenen 67 yaşındaki İsmail İnal, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini dakikalarca uğraştırdı.

Barınma Evi'ne gitmek istemeyen İsmail amca zabıta ekiplerini dakikalarca uğraştırdı

KOCAELİ - Kocaeli'de dışarıda yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında Barınma Evi'ne gönderilmek istenen 67 yaşındaki İsmail İnal, Büyükşehir Belediyesi ekiplerini dakikalarca uğraştırdı.

Kocaeli'de korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmaması için her lokasyonu dezenfekte eden ve diğer birçok alanda çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş üstü vatandaşların evlerinde kalması için saha çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlardan gelen ihbar ve Gebze ilçesinde yapılan saha çalışmasında belirlenen İsmail İnal ismindeki 67 yaşında ve dışarıda yaşayan vatandaş, Büyükşehir Zabıta ekiplerinin korona virüsten korunması için Büyükşehir Barınma Evi'ne götürülmek istendi. İnal'a, her türlü ihtiyacının karşılanacağı, tüm sağlık kontrollerinin yapılacağı ve virüs tehdidi bitene kadar Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin misafiri olacağı anlatıldı. Büyükşehir ekiplerinin dakikalarca dil dökmesine rağmen 67 yaşındaki İsmail İnal, hiçbir yardımı kabul etmedi. Çaresiz kalan ekipler, daha da ısrarlı bir şekilde konuşsa da İsmail İnal'ın inadını bir türlü kıramadı. Ekipler Barınma Evi'ne gitmesi gerektiğini sabırla ve düzgün bir şekilde anlatmaya devam etti. Dakikalarca ekipleri uğraştıran İsmail İnal, sonunda Barınma Evi'ne gitmeyi kabul etti.

Kaynak: İHA