BARINAKTAN SAHİPLENDİĞİ KÖPEĞİ ÇALINDI; 'EVLADIMI KAYBETMİŞ GİBİYİM' DEDİ

KÜÇÜKÇEKMECE'de Ahmet Kılıç'ın 7 yıl önce barınaktan sahiplendiği 'Korsan' isimli köpeği çalındı.

KÜÇÜKÇEKMECE 'de Ahmet Kılıç 'ın 7 yıl önce barınaktan sahiplendiği 'Korsan' isimli köpeği çalındı. Hırsızlık anları kameraya yansırken, çok üzüldüğünü belirten Kılıç, "7 senedir yemeğimizi beraber yiyorduk. Evladımı kaybetmiş gibiyim" diyerek köpeğinin bulunmasını istedi.

Olay, 4 Haziran Cuma akşamı Küçükçekmece Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan şantiye kapısının önünde meydana geldi. Şantiyedeki inşaatı yapan firma sahibi Ahmet Kılıç'ın 7 yıl önce barınaktan sahiplendiği 'Korsan' isimli köpeği akşam saatlerinde şantiye alanı dışına çıktı. Bir süre şantiye kapısı önünde gezinen köpeği, otomobilden inen bir kişi yanına alarak götürdü. Köpeğini bulamayan Ahmet Kılıç, güvenlik kameralarını kontrol edince hırsızlık olayı ortaya çıktı. Kılıç, polis merkezine giderek köpeğini çalan kişiden şikayetçi oldu.

"7 SENEDİR YEMEĞİMİZİ BERABER YİYORDUK"

Köpeği için çok üzüldüğünü söyleyen Ahmet Kılıç, "7 senedir beraberiz. Barınaktan sahiplenmiştik. O akşam güvenlik kameralarından incelediğim kadarıyla akşam saatlerinde köpeğimiz tel çitlerin dışına çıkıyor. Birkaç tur attıktan sonra yoldan geçen beyaz renkli bir araç köpeği görünce duruyor. İçinden inen bir kişi, hızlıca geri koşup köpeği alıp tekrar arabaya binip gidiyor. Hemen ertesi gün karakola başvuru yaptık. Bir an önce köpeğimizin bulunmasını istiyoruz. Bizim çocuğumuz gibi olmuştu kendisi. 7 senedir yemeğimizi beraber yiyorduk. Evladımı kaybetmiş gibiyim. Biz de birkaç defa duyduk. Küçükçekmece'de çevre sitelerden çalınan hayvan haberler ini. Yetkililerin bu konuda bir an önce adım atmasını çalınan hayvanları sahiplerine kavuşturmalarını istiyoruz" dedi.

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Şantiyeden görüntü

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı