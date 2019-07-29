Barınaktaki köpeklerin bakımsızlıktan öldüğü iddiası

Diyarbakırlı hayvansever bir kadın, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezinden Katı Atık Aktarma İstasyonuna gönderildiğini ve bakımsızlıktan öldüğünü iddia ettiği poşetlerdeki ölü köpeklerin görüntüsünü cep telefonuyla kaydederek basınla paylaştı.

Avusturya'da yaşayan hayvansever Filiz Kaya, yaklaşık 1,5 ay önce HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait barınakta hayvanlara iyi bakılmadığı ihbarını aldı.

Bu konuda belediye yetkilileriyle görüşen Kaya, şartlarda iyileştirme yapılacağı sözünü aldı.

Şartların düzelmediğini ve hayvan ölümlerinin arttığını öğrenen Kaya, geçen hafta yeniden Türkiye'ye geldi.

Ölü köpeklerin Şehitlik Mahallesinde bulunan Katı Atık Aktarma İstasyonu'na götürüleceğini öğrenen Kaya, söz konusu istasyon önünde bekledi.

Aktarma istasyonuna giren aracın kasasındaki poşetleri açan ve ölü köpekleri gören Kaya, o anları cep telefonu ile kaydetti.

"Bu katliama dur deyin"

Kaya, yaptığı açıklamada, geçen hafta 50'den fazla ölümün gerçekleştiğini, sadece bir günde ise 15 ölüm olduğunu öğrendiğini belirtti.

Kapısında 2 saat beklediği Katı Atık Aktarma İstasyonuna gelen aracın içindeki poşetlere baktığını anlatan Kaya, "Araçta bir sürü ölü köpek vardı. Maalesef yavru köpekler parçalanmış. Aç oldukları için yavruları yemişler." dedi.

Kaya, hayvan ölümlerinin çok acı bir durum olduğunu dile getirerek, geçen hafta belediye yetkilileriyle görüştüğünü, kendisine bu konuda iyileşme olacağının söylendiğini aktardı.

"Ya açlıktan ya da hiçbir bilgisi olmayan veterinerden dolayı ölüyorlar." diyen Kaya, şunları kaydetti:

"Kısırlaştırma yapamıyor, bu hayvanlar üzerinde kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Fazla anestezi veriyorlar veya kan kaybından ölüyorlar. Bir günde 50 köpeğin ölmesi ne demek? Bu korkunç bir rakam. Artık bu katliama dur denilmesi gerekiyor. Hayvanlar umurlarında değil, vicdan, merhamet olmadığı için fark etmiyor. Orada zehir elime geçti. Ankara'ya tahlil için gönderdim. Maalesef çok kuvvetli bir zehir çıktı."

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Belediyeden açıklama

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Vahap Saçaklıdır da hayvanların öldürüldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını, görüntülenen hayvanların boğuşurken birbirini öldürdüklerini söyledi.

İddialar üzerine hayvan ölülerini incelenmek üzere Elazığ'a göndereceklerini belirten Saçaklıdır, otopsi sonucunu daha sonra basınla paylaşacaklarını ifade etti.

Barınaktaki hayvanların aç bırakıldığı iddiasının da doğru olmadığını dile getiren Saçaklıdır "Askeri tesislerle protokol yapıldı. Günde 3 öğün yemekler alınıyor, arındırılarak hayvanlara veriliyor. ayrıca kendi bütçemizden mama alıyoruz. Bu barınak 10 yıl önceki barınak. Tarım Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Şube müdürlüğüyle ortak proje yapıldı. O alanı daha modern hale getireceğiz. Ayrıca şehrin 110 noktasına yem ve su kapları bırakacağız. Bu şehri hayvan dostu kent yapma amacındayız. Hayvan mezarlığı projemizi meclisimizden geçirip uygulamaya alacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA