Barınaktaki hayvanlar, çamur içinde görüntülendi (2) - Haberler

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Barınaktaki hayvanlar, çamur içinde görüntülendi (2)

Demirören Haber Ajansı, Murat Küçük - Güncel
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Barınaktaki hayvanlar, çamur içinde görüntülendi (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIBolu Valiliği'nden Gerede'deki hayvan barınağıyla ilgili yapılan açıklamada belediyenin iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şöyle denildi: "Gerede Belediye Başkanlığınca yeni yapılmakta olan hayvan barınağında yaşanan aksaklıklar, Sayın Valimizin haber...

GEREDE, BOLU (DHA) - VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Bolu Valiliği'nden Gerede'deki hayvan barınağıyla ilgili yapılan açıklamada belediyenin iyileştirme çalışmalarının sürdüğü belirtilerek şöyle denildi: "Gerede Belediye Başkanlığınca yeni yapılmakta olan hayvan barınağında yaşanan aksaklıklar, Sayın Valimizin haber almasını müteakip 12 saat içerisinde giderilmiştir. Barınak alanına sundurma, sundurma altı zemine ahşap düzenek ve diğer ihtiyaçlar koyulmuştur. Barınak veterinerlerimizin de takibine alınmıştır. Gerede Belediye Başkanlığınca daha da iyileştirme işlemleri sürdürülmektedir. Şu an için hayvanlarımızın yem, su, bakım ihtiyaçları bulunmamaktadır. Konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir."


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Gerede, Bolu, Güncel, Haberler

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